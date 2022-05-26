أحمد حلمي يفتقد حسن حسني.. “لم يملأ أحد فراغ موته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عَبّر النجم المصري أحمد حلمي عن حزنه لغياب الفنان الراحل حسن حسني الذي غيبه الموت منذ سنوات، وقال أنه لم يملأ أحد فراغ موته، مؤكدًا أن غيابه واضح في السينما.

وقال أحمد حلمي، خلال لقائه مع برامج “إنسايدر بالعربي” على شاشة قناة دبي، إنّ هناك العديد من الأفلام التي جمعته بالراحل حسن حسني مِثل فيلم “زكي شان” وغيره، وكان يتم بناؤها على شخصية حسن حسني إذا وافق على البطولة، حيث كان الكُتّاب يعطون مساحة أكبر له ويُبنَى على وجوده بالعمل جميع الممثلين من حوله.

وأضاف حلمي أنّه يفتقد حسن حسني بجانب وبأعماله، حيث نَفَى أن يكون هناك ممثل مصري كوميدي بحجم حسن حسني، واعتبره “علامة نجاح” لأيّ ممثل شاب في حال ظهر إلى جواره، حيث مضيفًا أن مشاركة حسن حسني في أي فيلم كانت تعطيه ضمانة لنجاحه.

ويبلغ عدد الأفلام التي جمعت الثنائي حسن حسني وأحمد حلمي نحو 7 أفلام هي: “عبود على الحدود، والناظر، وميدو مشاكل، وزكي شان، و جعلتني مجرماً، على جثتي”، وكان آخرها عام 2019 فيلم “خيال مآتة”.

وعن فيلم “واحد تاني” الذي ينافس في الموسم السينمائي الحالي، قال “حلمي” إنّ دوره يشبه شخصيته الحقيقية.

واستطرد حلمي بالحديث عن الفيلم قائلاً إنّ لديه شخصيتين مختلفتين فيما يخص الشغف والطموح بداخله، كشخصية “مصطفى” التي يقدمها في العمل.

وأضاف: “أنا بداخلي مصطفى الذي فقد الشغف، بالإضافة لداخلي أيضاً (إكس) الذي يخاطبني طول الوقت بضرورة عمل حاجة مهمة، ولكن هناك واحداً آخر بداخله يقعده مكانه». ليستكمل: «أنا كنت أذهب للبيت ومبسوط فعلاً إني قاعد على الكنبة ومش حاسس بالذنب نهائياً”.

ويقول ممازحاً: “إكس الذي بداخلي هو الذي جعلني أقوم من على الكنبة لكي أعمل هذا الفيلم”.

جدير بالذكر أنّ فيلم “واحد تاني” من بطولة أحمد حلمي وروبي، ونسرين أمين، وعمرو عبد الجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل اختصاصي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنّه أصبح رجل أعمال ناجحاً، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنّه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجدداً.