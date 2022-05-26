دراسة تكشف: البرجر طعمه أفضل مع الخيار المخلل!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - لطالما كان نقاشاً قسم عشاق الوجبات السريعة لعقود. هل تزيل الخيار المخلل من البرجر أو تتركه؟

استقر العلماء على جواب، حيث كشفت دراسة أنّ الشرائح الخضراء المخللة تحسن بالفعل طعم الساندويتش.

وقال عالم الأغذية بجامعة أكسفورد البروفيسور تشارلز سبنس إلى أنّ إضافة الخيار المخلل يعزز طعم البرجر ومظهره وملمسه.

إنّ حموضة الخيار المخلل يقطع من خلال نكهة أومامي الموجودة في اللحوم، وبأنها تضيف أيضاً قرمشة.

يأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع أجراه البروفيسور سبنسر أنّ 51 في المائة من البريطانيين يختارون إزالة الخيار المخلل من البرجر.

كانت مسألة ما إذا كان الخيار المخلل هو أساسي للبرجر المثالي موضوعاً مثيراً للجدل في عالم الطعام لسنوات، جنباً إلى جنب مع حجة ‘الأناناس على البيتزا’ المثيرة للجدل.

يسلط تقرير البروفيسور سبنس الضوء على عدد من الأسباب التي تجعل إضافة الخيار يزيد من تجربة تناول البرجر.

وأوضح: “إنّ المخللات هي بلا شك واحدة من الإضافات الأكثر إثارة للجدل إلى برغر.”

تشير الأدلة إلى أنّ العناصر الحسية المختلفة، أي البصر والصوت والملمس والطعم والرائحة، تلعب جميعها أدواراً مختلفة للمستهلكين المختلفين، ولكن في النهاية، يعد الاحتفاظ بالمخللات في البرجر هو أفضل طريقة لتحسين مذاقها.

إنّ خصائصها الحسية تكمل مكونات البرجر الأخرى بشكل مثالي.

يتناقض هذا مع نتائج استطلاع أجراه البروفيسور سبنس أيضاً، حيث قال أكثر من نصف المشاركين أنهم سيختارون إزالة الخيار المخلل.

وكان السبب الأكثر شيوعاً لهذا القرار أنهم لا يحبون الطعم.

حتى أنّ أقلية من 12 في المائة قالوا أنهم يحبون الخيار الصغير، لكنهم يفضلون تناولها وحدها.

كان أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً هم الأكثر تفضيلاً لإضافتها، حيث قال 37 في المائة أنهم يفضلونها مع البرجر.

أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 كانوا الأقل احتمالاً لإضافتها.

في تقريره، يدعي البروفيسور سبنس أنّ حموضة الخيار تساعد في الوصول إلى طعم البرجر الغني بالأومامي اللذيذ، وتحقيق التوازن بين النكهات المتناقضة.

يتناقض نسيج المخللات أيضاً بشكل جيد مع بقية مكونات البرجر مما أدى إلى طعم أكثر جاذبية.

بحث البروفيسور سبنس في مقالات منشورة تناقش مطابقة النكهة، لتفضيلاتك، وفوائد القرمشة، للوصول إلى استنتاجاته التي نشرها تقاريره.

وأضاف البروفيسور سبنس: “لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لتناول البرجر، ولكن الحفاظ على المخللات داخل البرجر هو أفضل طريقة للحصول على الإمكانات الكاملة من كل قضمة.”