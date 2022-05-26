5 مفاجآت جديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - شهدت قضية التشهير التي رفعها جوني ديب على زوجته السابقة آمبر هيرد تطورات جديدة، بينما يقترب موعد نطق الحكم أخيرًا.

وانعقدت، الأربعاء، جلسة جديدة، أدلى فيها كلِ من جوني ديب وحبيبته السابقة كيت موس بأقوالهما؛ لتنكشف تفاصيل جديد عن القضية.

ورصد موقع “ميرور” البريطاني في التقرير التالي، أبرز المفاجآت التي انكشفت في آخر جلسات قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

1- شهادة كيت موس

وصف معجبي جوني ديب، عارضة الأزياء البريطانية كيت موس بالملكة، بعد شهادتها لصالح نجم هوليوود.

وكشفت “موس” كذب الشائعات السابقة أن ديب دفعها من فوق السلم خلال علاقتهما السابقة، مؤكدة أنها تزحلقت من على السلم وأصابت ظهرها، بينما قام جوني بحملها واستدعاء الأطباء للكشف عليها.

2- جوني ديب يهاجم آمبر

وبمجرد انتهاء كيت موس من شهادتها، صعد جوني ديب ليدلي بأقواله هو الآخر، حيث أيد شهادة موس.

وقال “ديب” إنه رأى أن “موس” كانت تتألم بشدة في هذه اللحظة لذلك حاول مساعدتها، ولم يكن يعلم بوجود شائعة أنه تعرض لها بالضرب، قبل أن تستخدم آمبر هيرد هذه الواقعة في المحكمة لصالحها.

3- تعديل الصور

وقال خبير تعديل الصور برايان نيومستر، أن الصور التي قامت آمبر هيرد باستخدامها كأدلة عنف جسدي ضد جوني ديب تعرضت للتعديل.

وزعم الخبير أن صور الكدمات التي تم الاستناد لها كأدلة في المحكمة تم التلاعب بها وتعديلها.

4- شهر العسل

وكشف “ديب” أن آمبر قامت بضربه عام 2015 خلال شهر العسل الخاص بهما، وأصابته بكدمة سوداء على عينه.

وقال “ديب”، إن شهر العسل كان جيدًا في بعض الأحيان، قبل أن تقوم “هيرد” بضربه أكثر من مرة على وجهه وإصابته بكدمة في عينيه.

5- شهادة آمبر

ووصف جوني ديب شهادة آمبر هيرد طوال المحكمة بالجنونية، بعد أن وُجه إليه سؤال عن شعوره بينما جلس يسمع شهادة آمبر في القضية.

وقال: “من الجنون أن تسمع عن العنف، واللوم على الاعتداء الجنسي العنيف الذي وصمتني به، لقد لامتني”.

وأضاف: “لا أعتقد أن الجميع يستمتع بقول الحقيقة ولكن أحيانًا يجب إجبارهم على ذلك، لأن الامر تخطى كل حدود السيطرة”.