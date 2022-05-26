أين سينفق مبابي أمواله بعد صفقة الـ500 مليون؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - أين ينفق الأغنياء أموالهم؟ سؤال بسيط يطرحه الكثيرون، وبعد تجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع النادي الباريسي، يتبادر إلى أذهان جماهير كرة القدم أسئلة حول كيف سينفق مبابي المبلغ الطائل الذي حصل عليه مؤخراً من ناديه.

وفضل مبابي التجديد لباريس على عقد لمدة 3 سنوات حتى 2025 بدلاً من الانتقال للريال بسبب مبلغ قيل إنه يصل إلى 450 مليون يورو، مقسمة بين 50 مليون يورو راتب سنوي، و300 مليون مكافأة توقيع، بالإضافة لحصوله على نسبة 100% من حقوق الصور بما قد يصل سنوياً لـ50 مليون.

الأعمال الخيرية

يعتبر مبابي من أكرم الرياضيين في مجال العمل الخيري، حيث يقول لمجلة “تايم” الأمريكية: “بالنسبة لأشخاص مثلنا، منح يد المساعدة للناس ليس شيئا كبيرا، هذا لن يغير حياتي ولكن ما أمنحهم سيغير حياتهم، ولو نجحت في تغيير حياتهم فهذا شيء كبير”.

وتبرع مبابي بمبلغ 400 ألف يورو لجمعية الأطفال الخيرية في فرنسا “Premiers de Cordée”.

كما أنشأ مؤسسة “Inspired by KM” الخيرية لمساعدة الأطفال من جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم وذلك في مايو/أيار 2020.

الأحذية

يعتبر مبابي من المولعين بشراء الأحذية، ويتحول مبابي إلى طفل سعيد بلعبته الجديدة حين يشتري حذاء جديدا.

ويروي مبابي أنه كان يبكي لوالدته السيدة فايزة عماري من أجل أن تشتري له الأحذية.

وقع مبابي في 2019 عقدا مع “نايكي” الأمريكية لارتداء أحذيتها داخل وخارج الملعب مقابل 14 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

السيارات

على غرار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي كرة القدم العالمية فإن مبابي من عشاق السيارات باهظة الثمن.

ويمتلك مبابي سيارة “فيراري” الإيطالية والتي تبلغ قيمتها 560 ألف جنيه إسترليني، ولديه كذلك سيارات مرسيدس وسياراتين من إنتاج “فولكس فاجن” الألمانية، وسيارة فيراري أخرى، وراينج روفر وأودي وBMW.

كما يقود مبابي سيارة “Volkswagen Touareg” أثناء انتقاله لحضور مران فريقه.

منازل مبابي

يمتلك مبابي مجموعة من المنازل أولها منزل يطل على برج إيفل تبلغ مساحته 600 متر اشتراه عام 2017 مقابل 8.5 مليون إسترليني.

قالت تقارير إن مبابي اشترى منزلاً بمدريد في ظل التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية انتقاله للريال قبل أن يعدل عن رأيه.

الساعات

يعتبر مبابي كذلك من أشد المولعين بشراء الساعات وهو من عشاق ساعات “Hublot” السويسرية التي يرتبط معها بعقود إعلانات ورعاية.

يفضل مبابي ساعة “Hublot Big Bang ref. 301.SX.7170.LR” والتي تبلغ قيمتها 13 ألف جنيه إسترليني.