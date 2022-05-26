كلمة سيلينا غوميز في البيت الأبيض.. هذا ما تضمنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز بإطلالة بسيطة وناعمة في البيت الأبيض، أثناء حضور منتدى عمل الشباب للصحة العقلية الذي تم تشكيله حديثاً، والذي تم تجميعه معاً من قبل MTV وRare Beauty’s Rare Impact Fund.

وقد أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة النجمة التي أظهرتها بشكل أنيق ومتناسبة جداً مع المناسبة التي ظهرت بها.

وألقت النجمة العالمية سيلينا غوميز كلمة في البيت الأبيض، بعد أن تم تقديم النجمة من قبل الدكتورة جيل بايدن، دعت سيلينا إلى العمل على إنهاء وصمة العار التي تحيط بالصحة العقلية، بالتعاون مع القادة الشباب الذين يعملون في هذا المجال عن طريق المناصرة، أو ريادة الأعمال أو كليهما.

وتمنت النجمة أن يتمكن هذا المنتدى من تغيير قوانين العمل؛ لتكون أكثر حساسية لاحتياجات الصحة العقلية، بما في ذلك الحصول على PTO إضافي خصيصاً للصحة العقلية، والذي سيتم التعامل معه تقريباً مثل أيام المرض. ونشرت النجمة العديد من الصور لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام خلال وجودها في البيت الأبيض للمشاركة بالمنتدى.