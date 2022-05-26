شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم Mission Impossible 7

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت شركة باراماونت المقطع الدعائي “التريلر” لفيلم “Mission: Impossible 7” من بطولة النجم الأمريكي الشهير توم كروز، الذي يحمل عنوان “Dead Reckoning” الجزء الأول.

وتظهر المشاهد المشوقة النجم العالمي توم كروز بشخصية إيثان هانت، على إيقاع موسيقي مميز، مع فريق عمل الفيلم السابق بمهمة أخرى تتحدى الموت.

ومن المتوقع أن تنشر الشركة لاحقاً فيديو دعائياً آخِراً مطولاً لأحداث الفيلم، تظهر القصة بشكل أوضح.

وكشفت المشاهد في الفيديو الدعائي عودة الممثل الكندي هنري كزيرني من فيلم “المهمة المستحيلة” عام 1996، لأداء دوره الرئيسي يوجين كيتريدج في الفيلم.

وبدوره أيضاً نشر الممثل الأمريكي توم كروز المقطع الترويجي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ومن المتوقع أن ينافس الفيلم بجزأيه أعمالاً بارزة مثل أفلام مارفل و”John Wick”، الذين عمدوا إلى إنتاج قصص مستمرة.

يشار إلى أن الفيلم بجزئه الأول والتكميلي المعلن عنه بالفعل “Mission: Impossible 8″، عانى من تأخيرات عديدة تسببت بها جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن توم كروز ومخرج الفيلم كريستوفر ماكوري قد أصيبا بفيروس كورونا أثناء التصوير.

يذكر أن فيلم “Mission: Impossible 7” سيطرح في دور العرض في 14 يوليو/ تموز من العام المقبل 2023.

وفي سياق منفصل، كسر النجم توم كروز مؤخراً وخلال العرض الأول لفيلم “Top Gun: Maverick”، أحد بروتوكولات عائلة الملكة إليزابيث الثانية، ولمس يد أحد أفراد العائلة عندما أخذ بيد الدوقة كيت ميدلتون على السلالم.

واللافت أن كيت، الخبيرة في تطبيق القواعد الملكية، تنبهت سريعاً لكسر البروتوكول الملكي، وعلى الفور بعد أن ترك توم يدها، نقلت حقيبتها إلى اليد التي كان يمسكها؛ كي تتجنب مساعدته لها مرة أخرى.