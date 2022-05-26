شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تنضم لأبطال فيلم "شقو" مع عمرو يوسف وتايسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة أمينة خليل إلى اسرة فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون، ومن المقرر البدء في تصويره منتصف الشهر المقبل بحسب تصريحات مخرج العمل كريم السبكى لـ"الخليج 365 .

أمينة خليل قدمت في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل الفنانون محمود عبد المغنى والفنان السورى محمد الأحمد، وإسلام جمال، ومحمد أبو داوود، وعدد من الفناني، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال .

من ناحية أخرى ينتظرعمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.