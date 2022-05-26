شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يستعد لإحياء حفل غنائى بالكويت منتصف الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم السعودى عبد المجيد عبد الله حفلا غنائيا بالكويت يوم 16 يونيو المقبل، وذلك بعد التأجيل الأخير للموعد السابق الذى كان يوم27 مايو الجارى لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

وطرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرًا أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله كليب بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد،