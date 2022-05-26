أول ظهور لشقيق النجم “محمد رمضان” يُشعل مواقع التواصل.. والصدمة في مهنته الحالية!

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 05:51 صباحاً - حقق أشقاء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فاعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

ومن بين هؤلاء النجم المصري محمد رمضان وشقيقه الأكبر “محمود” الذي ظهر معه مؤخرًا في صورة جديدة، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين والروّاد، وقد رأى عدد كبير منهم أنه ثمة شبه واضح بين الفنان وشقيق.

مهنة شقيق محمد رمضان

الفنان المصري محمد رمضان يعتمد إيضًا على شقيقه محمود رمضان في تولي إدارة أعماله كافة من الحفلات والألبومات والكليبات، واستطاع شقيقه أن يجعل المشوار الفني لمحمد رمضان متألقًا وبنقلة نوعية من خلال النصائح والتوجيهات التي يمدّه بها، وتبدو العلاقة بينهما في إنسجام تام تتجاوز الأخوة إلى الصداقة المتينة أيضًا.

محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية كليب «بلالين»

انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “بلالين”، ويستعد لطرحها على قناته بموقع “يوتيوب” خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث روج رمضان للأغنية عبر حسابه بموقع “إنستجرام” بنشر فيديو من تصوير آخر مشهد من الكليب في أحد شوارع القاهرة، وكذلك نشر صور من كواليس التصوير.

أغنية “بلالين” من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان يستعد لطرح فيلم «نمبر وان»

وفى سياق آخر أعلن محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “نمبر وان“، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، حيث كتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك“: “بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري”.

ويعود محمد رمضان إلى السينما بفيلم “نمبر وان” بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه “الكنز” الذى عرض على جزئين الأول عام 2017 والثانى 2019، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، وإخراج شريف عرفة.

وقدم محمد في شهر رمضان الماضى “مسلسل المشوار“، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.

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