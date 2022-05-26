شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة 9 لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دائرة الثقافة، الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، في شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اجتماعها الأول بقصر الثقافة في الشارقة برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة.

وبحث الاجتماع آليَّة التواصل مع المستهدفين ببرنامج التأهيل والتدريب في «دورة عناصر العرض المسرحي» التي تسبق المهرجان، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالأنشطة المصاحبة، مثل الندوات، والمنشورات، والمسابقات.

تأسس مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عام 2012، وهو عبارة عن مختبر سنوي لتعلم المبادئ والمعارف الأساسيَّة للفن المسرحي، وفق منهجيَّة تعتمد على المحاضرات النظريَّة والتدريبات العمليَّة، وتسبقه دورة تدريبيَّة تستمر ثلاثة أشهر، موجهة إلى الهواة من غير المنتسبين إلى الفرق والجمعيات المسرحيَّة في الدولة، حيث يتم تأهيلهم وصقل مهاراتهم في مجالات الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا.

وتختتم الدورة التدريبيَّة السنويَّة بإنجاز الهواة لمجموعة من العروض القصيرة، استناداً إلى نصوص كلاسيكيَّة راسخة، وتقدَّم باللغة العربيَّة الفصحى، وتتنافس على جوائز المهرجان الذي تجري فعالياته في المركز الثقافي لمدينة كلباء.

ويكرم المهرجان في كل دورة منه أحد رواد المسرح الذين أثروا تجربة «أبو الفنون» في المنطقة الشرقيَّة. وإلى جانب الملتقى الفكري السنوي الذي يعرف مشاركة مجموعة من الفنانين العرب؛ ويستضيف المهرجان «ملتقى الشارقة للبحث المسرحي» الذي يحتفي سنوياً بمجموعة من خريجي كليات الدراسات العليا في تخصص المسرح، ويتيح لهم فرصة تقديم ملخصات عن أطروحاتهم، سواء أكانت على مستوى درجة الماجستير أم الدكتوراه، إلى جانب مواكبة أنشطة المهرجان والتفاعل مع المشاركين فيه لا سيما الهواة.