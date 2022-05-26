الفوز الـ”300″.. إنجاز جديد لـ”نادال” في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

قدم رفائيل نادال عرضا رائعا ليحقق انتصاره 300 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى بتغلبه على أمل الجماهير المحلية كورنتين موتيه 6-3 و6-1 و6-4 ليحجز مقعده في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وحقق نادال في رولان جاروس 13 لقبا من إجمالي 21 له بالبطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي للرجال، ورغم معاناته من الإصابة أثناء الاستعداد للبطولة على الملاعب الرملية بدا في أفضل حالاته كالمعتاد في باريس في أول دورين.

ولم يرغب اللاعب الإسباني، الذي تضررت استعداداته بإصابة بالضلوع ومشكلة بالقدم، في التحدث عن حالته البدنية.

وقال للصحفيين “لا يمكنني محاولة التعمق داخل البطولة اذا كنت قلقا من مشاكلي البدنية كل يوم”.

وتابع “لذا اذا حدث شيء سأتقبل ذلك لكن في الوقت الحالي أركز في التنس”.

وسيلتقي اللاعب الإسباني، الذي يحتفل بعيد ميلاده 36 الأسبوع المقبل، مع الهولندي فان دي زاندسولب المصنف 26 وتلوح في الأفق مواجهة نارية بدور الثمانية أمام نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والذي هزم نادال في قبل النهائي العام الماضي.

وتحت الأضواء الكاشفة في ملعب فيليب شاترييه أمطر نادال الملعب بضربات ناجحة أمامية وخلفية في أول مجموعتين ليحاصر موتيه.

وفي أول مواجهة أمام اللاعب الفرنسي (23 عاما) المشارك ببطاقة دعوة كسر نادال إرسال موتيه أربع مرات في أول مجموعتين لكن الأخطاء غير المعتادة في بداية المجموعة الثالثة جعلت منافسه يتقدم 2-صفر.

ومع ذلك كسر نادال الإرسال فورا وبعد تبادل للكسر فرض اللاعب الإسباني سطوته في النهاية وحقق الانتصار في أول نقطة لحسم اللقاء.

وأضاف نادال “الاستعدادات لم تكن مثالية لذا لم أتوقع بداية مثالية للبطولة.

“لكن الانطلاقة جيدة جدا وأنظر بإيجابية لما فعلته الليلة ويوجد هامش للتحسن بالطبع واحتاج إلى التطور للحفاظ على فرصي في التقدم لنقطة بعيدة”.