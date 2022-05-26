اليسا تستمتع بوقتها وتقود دراجة على شاطىء البحر

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أجواء استمتاعها بوقتها في رحلة سياحة واستجمام تمضيها في إحدى المدن الساحلية.

وظهرت اليسا من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على” انستغرام” ، وهو تقود دراجة على إحدى الشواطئ على أنغام أغنيتها الجديدة ” من أول دقيقة” والتي جمعتها بسعد لمجرد وحقق الثنائي من خلالها نجاحاً كبيراً.

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لاحياء حفل غنائي فى الكويت مع الفنان وائل كفوري يوم 9 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي حققت لها انتشاراً واسعاً مع الجمهور.

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرا بنجاح أغنيتها الجديدة “من أول دقيقة”، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: “100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب”.