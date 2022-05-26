كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 03:50 صباحاً - أحدثت الفنانة العراقية كادي القيسي، حالة كبيرة من الجدل حولها خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لها قال ناشروها انها تظهر فيها الى جانب جثمان والدها.
وتظهر كادي القيسي في الصورة التي تم التقاطها على طريقة السيلفي، بجوار والدها، وعلقت عليها مطالبة متابعيها بالدعاء لوالدها بالرحمة.
وبعد الجدل الذي اثارته الصورة، عادت كادي القيسي وردت على هذا الجدل قائلة “اول شي الاب ابويه واني حره وثاني شي الصورة اخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض”.
كانت هذه تفاصيل خبر العراقية كادي القيسي ترد على انتقادات نشرها صورة جثمان والدها المتوفي!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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