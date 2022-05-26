شاهد.. المطربة بوسي في ظهور خاص بفستان الزفاف مع والدتها.. والجمهور: «بنكمل فرحتها»

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:59 صباحاً - أحدث أحد المنشورات تفاعلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لإحدى الفتيات التي عبرت في لافتة إنسانية من نوعها، عن فقدان الفنانة بوسي لوالدتها خلال احتفالها بحفل زفافها، لذا قررت مشاركتها فرحتها بجمع صورتها بفستان الزفاف وهي بحضن والدتها.

وقالت الفتاة عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «إمبارح كان فرح بوسي.. وأكيد كانت محتاجة مامتها الله يرحمها في يوم زي ده، وهنا بييجي دورنا»، وأحدث المنشور تفاعلًا كبيرًا بين الرواد والمتابعين، إذ أصبح البعض في حالة من الذهول.

ظهور خاص لوالدة بوسي مع إبنتها بفستان الزفاف

ونشرت الفتاة صورة بوسي وهي بحفل زفافها مع والدتها، وأرفقت عليها تعليقًا قائلة: «علشان دايمًا فرحتنا بتكون ناقصة ناس غاليين علينا، أنا بكمل فرحتك وبجمعك مع حبايبك».

ولاقت الصورة الآلاف من التعليقات والإعجابات، كما جرى تداولها بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، وكان من أبز التعليقات: «ماشاء الله الصورة حقيقية.. أنا حسيتها كانت معاها في الفرح فعلًا».

زفاف بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع

وقبل أيام احتفلت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر الرجالي المشهور هشام ربيع داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي أثار ضجة واسعة وحضره العديد من المشاهير داخل الوسط الفني والإعلامي.

وأحدثت العديد من اللقطات الطريفة حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ اندمجت الفنانة بوسي مع أجواء الفرح، وعبرت عن فرحتها بالزغاريد المتواصلة والرقص مع الأهل والأصدقاء، وكان من أبرز الفيديوهات التي تداولت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهدد أحد الحضور برغبتها في ترك الفرح قائلة: «ممكن أبوظ الفرح وأكون مطلقة عادي.. أنا هابة مني».

وكانت المطربة بوسي ارتدت فستانا من تصميم مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، في حفل زفافها، وجاءت إطلالتها الأولى كلاسيكية وهادئة، مع طرحة طويلة وقصة شعر مميزة، والتي أبهرت متابعيها وأصبحت محط إشادة وإعجاب من قبل الرواد وجمهور الفنانة.

حضور نجوم ونجمات الفن

وحضر الكثيرون من أصدقاء الوسط الفني لمشاركة بوسي الرقص والغناء، من أبرزهم الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، مصطفى حجاج، ميريهان حسين، وفاء عامر، أحمد عادل، شريف باهر، أحمد فهيم، وغييرهم من الضيوف.

واعتمد الحفل على العديد من الفقرات المختلفة، وحرصت بوسي على دخول حفل الزفاف على أنغام الزفة الشعبية، فيما قامت بالرقص والغناء على العديد من المهرجانات والأغاني الرومانسية والشعبية، رفقة زوجها، كما كان من بين الحضور الفنان والمطرب مصطفى حجاج، الذي تبادل معها الرقص والغناء أيضًا.

يُذكر أن الفنانة والمطربة بوسي، سبق لها الزواج من مدير أعمالها فطين سعيد، الذى دام لمدة 8 سنوات، وأثمر عن إنجاب ابنها الوحيد.

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