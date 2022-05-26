كيت موس تحرج آمبر هيرد وتشهد لصالح جوني ديب.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:59 صباحاً - شكل إدلااء عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كيت موس بشهادتها، يوم الأربعاء، ضربة جديدة للممثلة آمبر هيرد في قضية التشهير بينها وبين الممثل جوني ديب.

وكان قد استدعى محامو ديب العارضة الشهيرة كشاهدة نفي بعد أن أدلت هيرد بشهادتها بشأن اللحظة التي كانت تخشى فيها أن يدفع ديب أختها على الدرج (السلّم). قالت هيرد إنها تذكرت في تلك اللحظة ”شائعات“ بأن ديب دفع موس على الدرج، وحينئذ قامت بصفعه لمنعه من إيذاء شقيقتها.

وشهدت موس، التي كانت على علاقة مع ديب في الفترة من 1994 إلى 1998، بأنها انزلقت على الدرج وأصيبت في ظهرها خلال إجازة قضياها سويا في جاميكا. وقالت إن ديب هرع لمساعدتها وحملها إلى غرفتها واستدعى الأجهزة الطبية.

وقالت موس التي ظهرت عبر مقطع مصور من إنجلترا: ”لم يدفعني قط، ولم يركلني أو يلقي بي من على أي درج“.

ومن المقرر أن تعقد المرافعات الختامية في القضية، التي يجري النظر فيها في ولاية فرجينيا، يوم الجمعة.

وقال ديب في شهادته السابقة للمحلفين إنه لم يضرب هيرد أبدا، وزعم أنها هي التي لجأت إلى العنف.