شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "ضرب نار" مع ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة مى سليم تصوير مشاهدها الأولى في فيلم "ضرب نار" حيث صورت يومين في أحداث دورها بالعمل الذي تقوم ببطولته مع ياسمين رئيس، محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من الإثارة والتشويق.

وقدمت مى سليم في شهر رمضان الماضى مسلسل "دنيا تانية" مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، أحمد عزمى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، عبد الرحيم حسن، أحمد جمال سعيد، رشا أمين، أمير شاهين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، أيمن عزب، شيماء الصياد وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.

وكان آخر أعمال مى سليم في السينما فيلم "200 جنيه" الذى عرض العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وانتهت مى سليم مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا جيت" لطرحها في بداية موسم الصيف، والأغنية كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتعود بها إلى الغناء بعد غياب سنوات، حيث قدمت آخر أغانيها بعنوان "أعلنت الحرب" عام 2018 كلمات سلمي رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبدالسلام