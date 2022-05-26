شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته بعد تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المطرب نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد عرض مسرحية "عنبر 7" التي يشارك في بطولتها.

وكشف نادر أبو الليف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يعانى من أزمة في التنفس تسببت فى ضعف عضلة القلب، وتم حجزه فى الرعاية الصحية بالمستشفى، متمنيا من الجميع الدعاء له.

وعرض مؤخرا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبو الليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.

وقال أبو الليف في تصريحات صحفية سابقة، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء، مشددًا أنه ضد الفن الهابط وضد الكلمة الهابطة أيضا، وضد أي شخص أيضًا يسيء للفن بشكل عام، مشيرًا إلى أن المهرجانات لون موجود منذ زمن لكنه ضد كلمات المهرجانات المسفة.