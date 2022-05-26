شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى ضيف إنجى علي غدا على "نايل سينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية إنجى على، الفنان مجدى فكرى، فى برنامجها "كلوز أب" غدا الخميس، فى الحادية عشرة مساء على قناة نايل سينما، للحديث عن أعماله التليفزيونية والمسرحية ، وآخرها مسرحية "زقاق المدق"، ومشاركته كبار النجوم فى السينما.

برنامج "كلوز أب" تقدمه الإعلامية إنجي على، سكريبت وإعداد هبة عاطف، مدير إنتاج عماد خليفة، مجدى فورتى، تصوير ريمون باسم، جرافيك أحمد سامى، مونتاج ماهيتاب عثمان.

مسرحية "زقاق المدق"، من بطولة مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز، والتى تعرض على مسرح البالون، وأشادت سيدة المسرح العربى بالعرض وصناعه، حيث قالت إن هذا العرض تم تقديمه بحرفية من قبل كل القائمين عليه، ووصفته بالعرض الغنائى الاستعراضى الكوميدى المختلف، الذى يجمع كل خطوط المسرح فى عمل واحد.

ويجسد مجدى فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.

وعرضت مسرحية "زقاق المدق"، على مسرح البالون على مدار شهرى يناير وفبراير الماضيين، ومن قبلها عرضت لمدة شهر كامل فى الإسكندرية حتى عادت هذه الأيام مرة أخرى على مسرح البالون.

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.