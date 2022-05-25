شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم التونسى "أشكال" فى إطار نصف شهر المخرجين بمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس السينما العربية فى مسابقة "أسبوع النقاد" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى، بفيلم "أشكال" للمخرج التونسى يوسف الشابى إلى جانب مواطنته، المخرجة أريج السحيري، التى تشارك فى نفس المسابقة بـ"تحت الشجرة".

تسجل السينما التونسية حضوراً بارزاً فى هذه الدورة. فزيادة على مشاركتها فى "نظرة ما" و"أسبوع النقاد" عبر ثلاثة أفلام، ارتأت اللجنة المنظمة اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية على رأس لجنة "أسبوع النقاد".

ويجمع المخرج التونسى يوسف الشابى بين السينما والموسيقى. كما عمل مساعد مخرج فى أشرطة كثيرة كـ"الدواحة" لرجاء لعماري. وسبق أن أخرج هذا الشاب، المولود فى 1984 والذى تلقى تكوينه فى فرنسا، "نحو الشمال" فى 2010 الذى حصل على عدة جوائز. وينتسب الشابى إلى الجيل الجديد من المخرجين. ويخوض الشابى قسم "أسبوعى المخرجين" بفيلم "أشكال " .

وكان مهرجان كان السينمائى اختار عرض فيلم كوميدى بعنوان Final Cut، ليكون فيلم الافتتاح، و يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهو من بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.