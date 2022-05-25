شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين جنيه حصيلة إيرادات أفلام السينما فى شباك التذاكر هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أفلام السينما المعروضة حالياً 10 ملايين جنيه هذا الأسبوع، وحققت ايرادات رسمية بلغت 10,269,760، حيث وزعت الإيرادات على 4 أفلام هم : "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، وفيلم "العنكبوت" للنجمان أحمد السقا ومنى زكى، وفيلم "زومبى" لـ على ربيع وحمد المرغنى، وفيلم "فارس" للفنان أحمد زاهر.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر وحسين فهمى وايمان العاصى، بالاضافة إلى مجموعة من الشباب، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز.