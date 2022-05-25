شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير .. حكاية 4 أدوار قدمها فى النصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان الكبير احمد بدير أحد أهم نجوم جيله ممن لديهم موعد مع الإبداع دائماً مع كل دور يقدمه على الشاشة، إذ تمكن احمد بدير من تحقيق المعادلة الصعبة بنجاحه ما بين السينما والدراما، وقبلهما خشبة المسرح التي شهدت إبداعات كثيرة وضع فيه بصمته على عدد من الأدوار الذى حفرها باسمه.

وخلال موسم دراما رمضان الماضى تألق احمد بدير مع ثلاثة أدوار مختلفة فى أعمال كل منها يتناول موضوعا مختلفا، ما بين الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذى قدم فيه أحمد بدير دور المشير طنطاوى، إلى مسلسل "راجعين يا هوى"، بالإضافة لمسلسل "المداح 2" الذى لعب فيه دور والد حماد هلال.



احمد بدير

وقبل موسم دراما رمضان لعب الفنان القدير احمد بدير دوراً آخر بمسلسل "نقل عام" الذى ضم كتيبة من النجوم مثل محمود حميدة، محسن محيى الدين، سوسن بدر، دينا، وغيرهم من النجوم، إذ قدم دور شقيق سوسن بدر والتى مرت بأزمات عديدة بعد انفصالها عن زوجها محمود حميدة.



احمد بدير فى راجعين يا هوى

ليظهر بالتالى أحمد بدير خلال النصف الأول من دراما رمضان فقط خلال أربع أعمال مختلفة كلاً منها نجح فيه كعادته أن يترك بصمة مختلفة خلاله عبر قالب وأداء مختلف عن الآخر بموهبة تنتمي إلى سنين عديدة مضت اكتسبها من واقع خبرته.