شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصل القاهرة أوائل يونيو لتصوير مشاهدها فى فيلم " رمسيس باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل إلى القاهرة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أوائل شهر يونيو المقبل، وذلك لاستئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس"، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا، والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل منذ فترة، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وأخرون، إخراج محمد حماقى..

كما احتفلت مؤخرا الفنانة هيفاء وهبي، بخطوبة شقيقتها هناء، وسط حضور عائلى فى الحفل الذى أقيم العاصمة اللبنانية بيروت، ووجهت هيفاء رسالة إلى أختها قائلة: "غارقة في حب رؤية هذه اللحظة من حياتك الجديدة.. أحبك يا أختى".