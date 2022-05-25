جمال العدل يكذّب طليق عبلة كامل.. “لن تعود إلى الفن مرة أخرى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كذّب المنتج جمال العدل، في تصريحات صحافية ما أعلنه الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل عن عدم اعتزالها التمثيل بعد غياب لسنوات طويلة عن الساحة الفنية.

,قال العدل: “تمنيت من سنتين التعاون مع عبلة كامل، وذهبت الى منزلها وحاولت إقناعها كثيراً، ولكنها لم توافق، وكان ذلك في وقت انتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها”.

وأكد العدل أن عبلة كامل لن تعود الى التمثيل، مشيراً إلى أنه يتواصل دائماً مع بناتها وطليقها ويطمئن على صحتها لأنها لا ترد على الهاتف.

يُذكر أن آخر أعمال عبلة كامل الفنية، الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، الذي عُرض عام 2018، وقدِّم أول أجزائه عام 2013، ومن بعده غابت عن الأنظار، لتنتشر الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها، ولكن أسرتها نفت هذا الأمر تماماً>

واستمرت عبلة كامل في التزام الصمت والابتعاد عن الأضواء، في الوقت الذي نفى فيه طليقها أحمد كمال، في تصريحات صحافية عدة أنها حتى الآن لم تعتزل التمثيل.