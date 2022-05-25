شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يفتتح العرض الجديد لرائعة ماركيز "الحب فى زمن الكوليرا ".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح في الثامنة والنصف مساء غدا الخميس 26 مايو الجاري افتتاح العرض الجديد " الحب في زمن الكوليرا " حيث يقدم العرض على مسرح الطليعة بقاعة ذكي طليمات ، لمدة 15 ليلة متواصلة.

مسرح "الحب في زمن الكوليرا " عن الراوية الشهيرة لجارسيا ماركيز، و هي أحد روائح الأدب العالمي ، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي وإخراج السعيد منسى.

"الحب في زمن الكوليرا" ، تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار،، عصام الدين شرف ، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي،وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، مخرج منفذ إنجي إسكندر.