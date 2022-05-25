آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وفاء: ست الكل ياللى مفيش منك

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

هنأت الفنانة آيتن عامر، شقيقتها النجمة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها مزيد من السعادة والنجاح في حياتها، ونشرت آيتن صور تجمعها بشقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" كل سنة وأنتى طيبة يا ست الكل ياللى مفيش منك".



وشاركت مؤخرًا النجمة وفاء عامر في موسم رمضان بمسلسلى " جزيرة غمام" و "راجعين يا هوى" و قالت وفاء لـ الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON عن كواليس المسلسل مع خالد النبوى:" قال أنا عايز وفاء عامر قدامى، وهو نجم كبير عايزة أشكره، مش بيتدخل، ومواعيده منضبطة"، وعن المخرج محمد سلامة قالت: "بيخلينى أبدع، وهو مخرج شاب عنده إبداع"، وعن أسامة أنور عكاشة قالت إنه "عايش ما بينا بحكاياته"، مشيدة بالفنان أحمد بدير الذى قالت عنه: "مش بشبع منه، وبيدينى طاقة كبيرة جدا".

واحتفلت الفنانة آيتن عامر، بوصول عدد متابعيها على إنستجرام لـ 12 مليون متابع، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "شكرًا على الكلمة الحلوة وكل لحظة تشجيع وكل نوع دعم قدمتهولى بحبكوا من قلبي يا عيلتى التانية".

وشاركت مؤخرًا الفنانة أيتن عامر في موسم رمضان بمسلسل "مكتوب عليا" وجسدت من خلاله شخصية "روقة" ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حسني، و‏تحبه وتتمنى الزواج منه، ولكنه لا يشعر بحبها تجاهه، والمسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.