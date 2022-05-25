دنيا سمير غانم بإطلاله مختلفة: إذا كانت أحلامك لا تخيفك فهى صغيرة جدًا

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن صور جديدة لها، ظهرت بلوك صباحي مع مكياج مختلف عن اطلالتها المعتادة، وعلقت دنيا علي الصور التي نشرتها من خلال حسابها علي الانستجرام الخاص بها بـ " إذا كانت أحلامك لا تخيفك، فهي صغيرة جدًا".



دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

وكانت قد كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن فيديو زيارتها إلى متحف "مدام توسو" متحف الشمع الشهير، والتقطت دنيا عددًا من الصور مع تماثيل النجوم بالمتحف من بينهم النجم العالمي محمد صلاح، والمغنية العالمية بيونسيه، والمغنية العالمية تايلور سويفت، والأميرة الراحلة ديانا، وغيرهم من مشاهير المجتمع الدولى فى كل المجالات.

كما ظهرت بجانب تمثال باتمان ونجوم سلسلة أفلام الجاسوسة الشهيرة جيمس بوند، وكذلك تمثال سبايدر مان، والتقطت دنيا سمير غانم أيضًا صورة مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، الذى رافقها خلال هذه الرحلة الممتعة.

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة دنيا سمير غانم، كشفت عن كواليس جلسة تصوير جديدة لها، والتي ظهرت فيها متألقة بإطلالات شبابية، ونشرت دنيا كواليس الجلسة علي أنغام أغنية Girl on Fire للمغنية العالمية اليشيا كيز، كما شكرت منة حسين ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين على الجهد الذي بذلته معها في الجلسة

وعلقت دنيا علي الفيديو الذي نشرته من خلال حسابها علي موقع الانستجرام بـ "واحدة من جلسات التصوير المفضلة لدي .. شكراً للجميلة منة حسين التي بذلت الكثير من الجهد.. وشكرا للمصورة المبهجة".