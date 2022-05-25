من يستحق ميراث سمير صبرى مع اختفاء الابن؟ مفاجأة من أبناء عمومة الفنان

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

رغم مرور 6 أيام على وفاة الفنان الكبير سمير صبرى، لم يتم حسم أصحاب الحق في ميراثه، خاصة وأنه حتى الآن لم تظهر حقيقة أن له ابنا يعيش في لندن، كما ذكر هو في أكثر من حوار تليفزيونى قبل وفاته.



ويذكر ان الفنان سمير صبرى ترك 100 ألف جنيه مع صديق له ثمن تكاليف جنازته وعزائه.. الوارث الوحيد للفنان الراحل أبناء خالته ولا يوجد له ابن فى الميراث.. وفضل الإقامة بفندق خوفا من أن يموت دون أن يشعر به أحد".. وتضمن المقال بأن الفنان الكبير الراحل لم ينجب على الإطلاق، ونتلقى اتصالات هاتفية من بعض الذين يزعمون بأحقيتهم في الميراث، ومن هؤلاء الذين تواصلوا معنا:

رمزى عثمان إبراهيم قدرى عثمان ابن ابن عم سمير صبرى، والذى قال نصا: "أنا جدى يبقى الدكتور إبراهيم قدرى عثمان أخو جلال صبرى والد سمير صبرى، وأنا والدى عثمان إبراهيم قدرى عثمان وأنا ابنه الصغير وأخى الكبير اسمه إبراهيم عثمان إبراهيم قدرى مقيم بالإسكندرية بمنطقة جليم".

وأضاف رمزى عثمان إبراهيم قدرى عثمان لـمصدر صحفي ، إنه في حالة تنازل الفنان الكبير الراحل سمير صبرى عن ميراثه لأبناء خالته فهذا قانونا لا يجوز، بسبب وجود ورثة شرعيين على قيد الحياة، ومحاميه الخاص يتم محاسبته على هذا الأمر.

وهاتفنا أيضا أيمن إبراهيم مصطفى كامل صبرى، حيث قال لـ"اليوم السابع": أنا وشقيقى شريف أحق بميراث الفنان الراحل سمير صبرى، فنحن من صلة الدم فوالدنا ابن عم الفنان الكبير الراحل، ونحن بالفعل الأحق بالميراث ولا نريد غير شرع الله، فالميراث يذهب لعصب الدم وأبناء عمه هم الأحق.