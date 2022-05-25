الأنظار تتجه نحو سيف نبيل بأولى تجاربه التمثيلية.. هذه الممثلة تشاركه البطولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حصده النجم العراقي سيف نبيل في عالم الغناء خلال السنوات الماضية، يستعد سيف لخوض أوّل تجربة تمثيلية له من خلال مسلسل جديد اتّفق على تقديمه مؤخرًا مع شركة Eagle Films.

وبعد النجاح الذي حققته نور الغندور في رمضان من خلال مسلسل “من شارع الهرم إلى”، تم الاتفاق معها على تقديم دور البطولة أمام سيف نبيل في المسلسل الذي سيحمل مبدئيًا اسم “كواليس”.

وتشكّل ثنائية سيف نبيل، الذي يخوض غمار الدراما للمرة والأولى، ونور الغندور التي حجزت لنفسها مكانة متقدمة في الأعمال العربية، ديو مرتقب ومميز.

ويعِد لقاء سيف ونور بالكثير على المستوى الدرامي وسط توقعات كبيرة بأنهما سيشكلان معاً حالة جماهيرية ملفتة استناداً إلى الكيمياء التي جمعتهما خلال التحضيرات للمسلسل الذي انطلقت ورشة العمل فيه، على أن يبدأ التصوير قريباً.