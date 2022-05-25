شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ أشرف زكي فى جلسة تصوير: بطل قصة حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت الفنانة روجينا، زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، في جلسة تصوير جمعتهما سويا، حبث نشرت روجينا الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "بطل قصة حياتي".





وسبق وقالت النجمة روجينا، إنها سعيدة بنجاح مسلسل "انحراف"، الذي تم طرحه في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع، وأضافت خلال لقائها ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنها بذلت مجهودا كبيرا فى مسلسل "انحراف" وكانت نتائجه بالنجاح، مشيرة إلى أن كل مشهد من مشاهده كان صعبا ويحتاج إلى تركيز عال.

وأضافت روجينا: "الحمد لله من بداية أولى حلقات مسلسل انحراف والناس تشعر أن هناك عملا قويا يُقدم، وحرصنا على ظهوره في أفضل صورة للمشاهد".

يذكر أن مسلسل "انحراف" تم عرضه فى موسم رمضان الماضي وشارك فى بطولته بجانب روجينا كل من الفنانة القديرة لوسي، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.



أشرف زكي وروجينا



روجينا مع زوجها أشرف زكي