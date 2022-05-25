شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا في إطلالة جديدة تحت المياه في المالديف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة هنادي مهنا، في جلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" وسط الأسماك، وذلك خلال تواجدها في أحد المطاعم المشيدة تحت المياه وقضائها الإجازة الصيفية مع زوجها أحمد خالد صالح، في جزر المالديف، ونشرت هنادي، الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "مطعم تحت سطح البحر خارج القائمة".



هنادي مهنا وسط الأسماك في المالديف

وسبق واحتفلت الفنانة هنادى مهنا، بمناسبة عيد ميلاد والدها الفنان الكبير هانى مهنا، حيث نشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، العديد من الصور التى تجمعهما معًا من مراحل حياتها المختلفة، إحداها وهى طفلة وأخرى في مرحلة شبابها، وصورة حفل زوجها.

وعلقت هنادى مهنا، على الصور التي نشرتها لها برفقة والدها، "كل سنة وانت أغلي حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا ويديك الصحة وتبقى دايما مبسوط وبتضحك، بحبك يا هاني"، ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها، حيث حصلت على أكثر من 100 ألف إعجاب في ساعات قليلة فقط.

وعلى جانب آخر، سبق أن أشادت هنادى مهنا بمسلسل "مكتوب عليا" الذى شاركت فى بطولته وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، موضحة أن العمل مع فريق عمل المسلسل جميل للغاية، متابعة: من قلبى بحبهم وبحب المسلسل جدا، والعمل مع أستاذ خالد الحلفاوى المخرج حلو أوى فهو إنسان محترم، وملتزم ويحب شغله ودمه خفيف.



هنادي مهنا تحت المياه في المالديف



هنادي مهنا في المالديف



هنادي مهنا وسط الأسماك