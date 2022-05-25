شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تنضم لـ "مغامرات كوكو" مع بيومى فؤاد وخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققته في مسلسل "الكبير قوى 6"، تعاقدت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ "مربوحة زوجة الكبير" على المشاركة فى فيلم "مغامرات كوكو"، مع أبطال الفيلم بيومى فؤاد وخالد الصاوى، ويشارك فى بطولة العمل كل من شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.

يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل دكتور بيطرى شاطر محب للحيوانات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان الماضى، والفيلم كوميدي تدورأحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.

وكشفت الفنانة رحمة أحمد خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها خريجة كلية العلوم، وكان حلمها أن تلتحق بكلية العلاج الطبيعي ولكنها لم تستطع بسبب المجموع، وقالت: "لي أخ توأم كان معي بنفس الكلية ولكن في قسم آخر ودخولي للتمثيل جاء بمحض الصدفة حيث كنت أشاهد مع صديقة لي سكتش مسرحي أعجبني جدا وعلمنا أن فريق المسرح يستقبل أعضاء جددا فشجعتني صديقتي وبالفعل التحقت بالفريق، ومن حينها لم أترك التمثيل.

وأضافت رحمة أحمد: "عادة لدي مبدأ أن أي مجال أدخله لا بد أن أكون مميزة، وهذا ما علمني إياه أبي، فهو إنسان عظيم وهو نحات ورسام وله رؤية فنية بالإضافة لعمله في دار المعارف".

وتابعت: "في الجامعة كنت أقدم تراجيدي فقط إلي أن أكتشف الكوميديا الفنان صلاح الدالي عندما أخرج في الجامعة ووضعني في منطقة الكوميديا، وأعتقد أنني ورثت خفة الدم من والدتي فهي دمها خفيف جدا، وأهلي كانوا فخورين بي أثناء عرض المسلسل".

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراثون الرمضاني بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.