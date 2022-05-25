شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى فى أحدث صورة مع والدته بعد أزمتها الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب التونسى صابر الرباعى الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحة والدته، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وكتب من خلال حسابه على موقع فيس بوك : "حمدا وشكرا لله على سلامة والدتي الغالية، والشكر موصول لكل من زار واتصل للاطمئنان عليها".

واستكمل صابر الرباعي : "اود ان اخص بالشكر اخي الغالي وصديق طفولتي احمد الشرفى على وقفته".



صابر الرباعى على فيس بوك

وكان النجم التونسى صابر الرباعى نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو يروج فيه لحفلته بباريس، المقرر لها يوم 18 يونيو المقبل، وطلب من جمهوره الحضور والمشاركة معه فى هذه الحفلة لتشوقه لرؤيتهم.

ويقدم صابر الرباعى أشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها: يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمرى الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، أعز الحبايب، يللى بجمالك، جرحى ماشفي، على اللى جرى، ومن التراث التونسى سيدى منصور.



صابر الرباعى وبجواره والدته

أما عن آخر حفلات النجم صابر الرباعى فى مصر، فكانت بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.