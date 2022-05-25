شكرا لقرائتكم خبر عن "هي" أولى أغنيات صيف 2022 للفنان رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم رامى صبرى عن أحدث أغنياته فى صيف 2022 ، والتي تطرح بعد أيام قليلة بعنوان "هي" ، وذلك بعد آخر أعماله "مع نفسي" التي طرحها على يوتيوب.

ويحيى النجم رامى صبرى حفلا غنائيا في حفلات موسم جدة في الأول من يونيو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا من الأغانى منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.

وكان قد كشف رامى صبرى عن كواليس أغنيته "مع نفسي" خلال لقائه فى إذاعة FM، وأكد أنها تلمسه بشكل شخصى، لأنها تذكره بشقيقه كريم ويبكى مع الأغنية، مشيراً لأنه لم يتخيل أبداً أنه سيتركه ويموت، لافتاً إلى أنه دائما يحب تقديم الأغانى التى تدخل قلب الجمهور وتبكيه، وقال إن كريم شقيقه صوته كان أفضل منه بكثير، كما قال عنه: "قبل عامين سمع أغنية "حالة اكتئاب" فطلب منه أن يغنيها معه، لكنه كان يريد الظهور بمفرده بدون مساعدة مني، ولا أحب التحدث عن سبب وفاة كريم، فوالدتي تسمعني وتراني وتتأثر بما أقوله".

وأضاف رامى صبرى أنه يرفض دخول مجال التمثيل لأن تصوير الأغانى نفسها مرهقة جداً والجمهور لا يعرف فى هذا الأمر، رغم أنه يحب تصوير الأغنيات التى يقدمها، ولكن الموضوع صعب ومرهق ويشكل 60% من سبب عدم دخوله التمثيل.