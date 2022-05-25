شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح فيديو كليب "روح الروح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال، فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "روح الروح" على يوتيوب، ليبدأ بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم.

وتقول كلمات الأغنية:..

ياللى بتتقل عليا .. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح



حمادة هلال

يشار إلى أن حمادة هلال قدم آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 2" أسطورة الوادى، وشارك في المسلسل الفنان كمال أبورية، أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، هبة مجدى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.