شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فارس يحصد 400 ألف جنيه إيرادات فى أسبوعه الأول بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "فارس" للفنان أحمد زاهر الذى يخوض به أولى بطولاته المطقة فى السينما، إيرادات بلغت 400 ألف جنيه في أسبوعه الأول بدور العرض، حيث انطلق الفيلم في السينمات يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 مايو، لينضم إلى أفلام موسم عيد الفطر السينمائى التي انطلق عرضها مع أول أيامه .

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعاني من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في اطار تشويقى مثير.

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر، مسلسل "سوشيال" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى من 15 حلقة، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، جيهان خليل، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، كريم سرور، جنا صلاح، أحمد سعيد، وئام مجدى، تامر كرم، لبنى ونس، عفاف مصطفى وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز