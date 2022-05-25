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شرطان من بايرن ميونخ لبيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

روبرت ليفاندوفسكي

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، باستمرار المفاوضات بين وبايرن ميونخ، من أجل انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري، إلى ملعب كامب نو.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي (34 عاما) مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، ورفض اللاعب كل محاولات ناديه للتجديد ويصر على الرحيل.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب التفاوض عليه من جانب بايرن لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئيا.

وأضافت الصحيفة “وكيل اللاعب بيني زهافي يعمل بكامل استطاعته لنقل موكله إلى برشلونة، حيث اتفق مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصية”.

وبينت أن “بايرن ميونخ يرفض إبرام أي اتفاق مع برشلونة إلا بعد تحقيق شرطين: الأول أن يناسب العرض المقدم قيمة اللاعب التي حددها بايرن سلفا وهي 50 مليون يورو، والثاني إيجاد بديل يخلف ليفاندوفسكي في قيادة الهجوم”.

وأشارت إلى أنه “في حال عدم تحقق الشرطين سيتمسك بايرن باللاعب ليكمل السنة المتبقية في عقده”.

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محررين الخليج 365

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