” شرف الدين شرفنطح ” .. نجم مسلسل يوميات ونيس يحتفل بعيد ميلاده .. لن تصدقوا كم يبلغ عمره !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 06:50 مساءً - احتفل الفنان ” فادي خفاجة ” والذي اشتهر بشخصية ” شرف الدين شرفنطح ” بالمسلسل المصري الشهير (يوميات ونيس) بعيد ميلاده ال 40 في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ونشر فادي خفاجة في منشوره صورة له وكتب في تعليقه عليها : ” اليوم أتممت أربعين عام .. عرفت وصادقت وزاملت عشرات المئات من الأشخاص وعرفني عشرات الآلاف ” .

وتابع : ” عشت لحظات الفرح والحزن , والقوة والمرض , والانتصار والانكسار , والشدة والفرج , واليسر والعسر , والنجاح والفشل , واليأس والرجاء ” .

وأضاف : ” على مدى هذه الأعوام أعطاني الله فوق ما استحق من كرمه وفضله وإحسانه .. وأصبحت الحمد لله شعاري في كل حين وأيقنت أن مشيئة الله في إنفاذ إرادات البشر هي محرك الكون كله، وأن ”َمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ” .

واختتم فادي خفاجة : ” فالحمد لله عدد ما خلق, والحمد لله ملء ما خلق, والحمد لله عدد ما في السموات والأرض, والحمد لله ملء ما في السموات والأرض, والحمد لله عدد ما أحصى كتابه, والحمد لله ملئ ما أحصى كتابه, والحمد لله عدد كل شيء, والحمد الله ملء كل شيء ” .