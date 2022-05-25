كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:54 مساءً - أكد الفنان ” أحمد كمال ” طليق الفنانة ” عبلة كامل ” في تصريحات له على أن الأخيرة لم تعتزل الفن والتمثيل بشكل نهائي .
وأضاف أن سبب غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة يرجع إلى انتشار جائحة كورونا مضيفا أن عودتها ستكون في الوقت الذي تراه مناسبا لها .
إلا أن المنتج ” جمال العدل ” أشار في تصريحات صحفية إلى عدم صحة ما أعلنه الفنان أحمد كمال ومؤكدا على أن عبلة كامل لن تعود للتمثيل .
فقال جمال العدل : ” تمنيت من سنتين التعاون مع عبلة كامل وذهبت الى منزلها وحاولت إقناعها كثيراً ولكنها لم توافق وكان ذلك في وقت انتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها ” .
وتابع العدل : ” عبلة كامل لن تعود الى التمثيل .. أنا أتواصل دائماً مع بناتها وطليقها لأنها لا ترد على الهاتف من أجل الاطمئنان عليها وعلى صحتها ” .
يذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل (سلسال الدم) والذي تم عرضه في عام 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر طليق عبلة كامل ينفي اعتزالها التمثيل نهائيا .. وجمال العدل يكذبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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