طليق عبلة كامل ينفي اعتزالها التمثيل نهائيا .. وجمال العدل يكذبه

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:54 مساءً - أكد الفنان ” أحمد كمال ” طليق الفنانة ” عبلة كامل ” في تصريحات له على أن الأخيرة لم تعتزل الفن والتمثيل بشكل نهائي .

وأضاف أن سبب غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة يرجع إلى انتشار جائحة كورونا مضيفا أن عودتها ستكون في الوقت الذي تراه مناسبا لها .

إلا أن المنتج ” جمال العدل ” أشار في تصريحات صحفية إلى عدم صحة ما أعلنه الفنان أحمد كمال ومؤكدا على أن عبلة كامل لن تعود للتمثيل .

فقال جمال العدل : ” تمنيت من سنتين التعاون مع عبلة كامل وذهبت الى منزلها وحاولت إقناعها كثيراً ولكنها لم توافق وكان ذلك في وقت انتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها ” .

وتابع العدل : ” عبلة كامل لن تعود الى التمثيل .. أنا أتواصل دائماً مع بناتها وطليقها لأنها لا ترد على الهاتف من أجل الاطمئنان عليها وعلى صحتها ” .

يذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل (سلسال الدم) والذي تم عرضه في عام 2018 .