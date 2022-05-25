أحمد حلمي يواصل تفوقه على أحمد السقا في إيرادات أفلام السينما المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد النجم أحمد حلمي هيمنته على شباك إيرادات السينما المصرية منذ بداية موسم أفلام عيد الفطر 2022 وحتى الآن، بعدما نجح في تحقيق 50 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم “واحد تاني”، بفارق 20 مليون جنيه عن منافسه الأول أحمد السقا الذي حقق 30 مليون جنيه فقط بفيلم “العنكبوت”، كما حقق حلمي منفردا نصف إيرادات السينما المصرية في الأسبوع الحالي، ولغت 5 ملايين جنيه وهو رقم قياسي لم يتحقق منذ تطبيق الاجراءات الاحترازية عقب تفشي فيروس كورونا ومتحوراته.

وحققت إيرادات السينما منذ بداية موسم عيد الفطر 2022 وحتى اللحظة 95 مليون جنيه، ب 3 أفلام وهم “واحد تانى” لأحمد حلمى، و”العنكبوت” لأحمد السقا ومنى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، و”زومبى” لعلى ربيع وحمدي الميرغني وإخراج عمرو صلاح، وانضم إلى قائمة هذه الأفلام مؤخرا فيلم “فارس” في أول بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر وإيمان العاصي.

وتصدر أحمد حلمى، قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات بعدما حقق مكاسب اقتربت من الـ50 مليون جنيه خلال 3 أسابيع هي مدة طرحه بدور العرض السينمائية.

الفيلم شارك في بطولته كل من روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، وعمرو وهبة ضيف شرف من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجرى مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفى السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

وجاء في المركز الثاني فيلم “العنكبوت” بطولة الفنانين أحمد السقا ومنى زكي، وظافر العابدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، محققا 2 مليون و780 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار “أكشن ساسبنس” حول أزمات رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه “ظافر العابدين” غير المشروعة، وتجسد فيه منى زكي شخصية مرشدة سياحية، تتحدث اللغة الكورية في بعض المشاهد، ليحقق إجمالي 29 مليونا و507 آلاف جنيه في 3 أسابيع.

فيلم “زومبي”، بطولة الفنان على ربيع حقق هذا الأسبوع مليون و359 ألف جنيه، تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته الفنان حمدي الميرغني، وأشرف عبدالباقى، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ليصل إجمالي إيراداته إلى 15 مليونا و663 ألف جنيه في 3 أسابيع.

وتذيل القائمة فيلم “فارس” وحقق في أول أسابيع عرضه 392 ألف جنيه، والذي اكتفى بـ 38 ألف جنيه فقط. الفيلم بطولة الفنان أحمد زاهر في أول بطولة مطلقة له بمشاركة حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبوألنجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، ملك أحمد زاهر، تأليف حسام موسي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويجسد زاهر خلال أحداث الفيلم شخصية فارس، بطل شعبي نشأ في أسرة طيبة جدًا، صاحب أخلاق، رياضي، مهنته عامل في محطة بنزين، يدخل في صراع كبير مع رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ، ويكون بينهما مطاردات ومعارك وجرائم قتل.