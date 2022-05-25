بيلي أيليش تكشف عن معاناتها من هذا المرض.. “أشعر بالإهانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرت المغنية العالمية بيلي أيليش (20 عاماً) مؤخراً مقابلة مع المقدّم الشهير ديفيد ليترمان كاشفةً عن معناتها الكبيرة مع مرض متلازمة توريت، أو مرض التشنجات اللاإرادية.

وخلال حديثها في المقابلة أدارت المغنية العالمية رأسها فجأة وفتحت فمها، حيث سألها المقدّم ما إذا كانت قد رأت ذبابة، ولكنها اخبرته بأنها متلازمة توريت التي تعاني منها.

وأضافت: “إذا قمت بتصويري لفترة كافية سترى الكثير من التشنجات اللاإرادية، إنه أمر غريب وأنا لم أتحدث عنه على الإطلاق في وقت سابق”.

وتابعت: “إن الطريقة الأكثر شيوعاً والتي يتعامل معها الناس مع هذا المرض هي الضحك، وشعرت دائماً بالإهانة بشكل لا يصدّق”.

وأكّدت النجمة بأن العديد من النجوم يعانون من هذا المرض ولكنهم لا يفصحون عنه ويبقون الأمر سراً.

ويشار إلى أن بيلي ايليش أصيبت بمتلازمة توريت منذ أن كان عمرها 11 عاماً، وهو اضطراب يدفع بالمريض إلى القيام بحركات لا إرادية ومحرجة لا يمكن السيطرة عليها أبداً.