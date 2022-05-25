أحمد سعد يتعرض لانتقادت قاسية بعد ظهوره الأخير أمام الكعبة .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 02:57 مساءً - تعرض الفنان المصري ” أحمد سعد ” لانتقادات واسعة من جانب المتابعين له عبر حسابه على إنستجرام وذلك بعد نشره لمقطع فيديو أثناء تأديته لمناسك العمرة .

حيث ظهر أحمد سعد في الفيديو من داخل الحرم المكي أمام الكعبة مرتديا ملابس الإحرام ومرسوما على يده ” وشم ” .

وهاجم الكثير من المتابعين الفنان أحمد سعد في تعليقاتهم بسبب ” الوشم ” المرسوم على يده متسائلين عن كيفية ادائه للعمرة بهذا الوشم الذي يعد من الأشياء المحرمة .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” انت عارف إن الوشم لعنة ” و ” رايح تعمل عمرة وانت عامل وشم؟ ” و ” شو وضع الوشم ” و ” طيب داري الوشم احتراما للمكان اللي انت فيه ” .