كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 02:57 مساءً - تعرض الفنان المصري ” أحمد سعد ” لانتقادات واسعة من جانب المتابعين له عبر حسابه على إنستجرام وذلك بعد نشره لمقطع فيديو أثناء تأديته لمناسك العمرة .
حيث ظهر أحمد سعد في الفيديو من داخل الحرم المكي أمام الكعبة مرتديا ملابس الإحرام ومرسوما على يده ” وشم ” .
وهاجم الكثير من المتابعين الفنان أحمد سعد في تعليقاتهم بسبب ” الوشم ” المرسوم على يده متسائلين عن كيفية ادائه للعمرة بهذا الوشم الذي يعد من الأشياء المحرمة .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” انت عارف إن الوشم لعنة ” و ” رايح تعمل عمرة وانت عامل وشم؟ ” و ” شو وضع الوشم ” و ” طيب داري الوشم احتراما للمكان اللي انت فيه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يتعرض لانتقادت قاسية بعد ظهوره الأخير أمام الكعبة .. ما السبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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