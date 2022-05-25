أديل على قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت المغنية العالمية أديل على مركز في قائمة مجلة “تايم” لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2022.

وفي التفاصيل، تحتفل القائمة السنوية بإنجازات الفنانين والرموز العامة والرواد والسياسيين الذين تركوا تأثيراً مهماً على الحياة العامة على مدار العام.

واستطاعت أديل أن تخترق القائمة وتحجز لنفسها مكاناً إلى جانب المغنية الأميركية ماري جي بلاي في فئة الرموز بينما جاء اسم المغنية ميراندا لامبرت والممثلة الأميركية زيندايا في فئة المبدعين.

وتضمنت فئة الفنانين، أسماء مثل: أريانا ديبوز وجازمين سولفن، أما فئة الرواد فتضمنت اسم العازف أحمد خالد طومسون الشهير بـ Questlove، والذي فاز بأوسكار العام الماضي.

وعبر مضيف البرنامج الحواري جيمس كوردن عن سعادته لظهور أديل على القائمة قائلاً: “إنها تضع المشاعر في كلمات، وتصفها بطريقة لم نكن نستطيع أن نفعلها أبداً، إنها نقية وصادقة وأنيقة في الوقت ذاته، لا تشعر أبداً بأنها تغني لنا. إنها تغني عنا”.

ومن المقرر أن يجتمع المكرمون هذا العام ويحتفلون بإنجازاتهم في مجلة “تايم”، يوم الخميس 9 تموز (يونيو)، كما يرجح أن تقدم المغنية ميراندا لامبرت وبليج عروضاً حية في الحدث المباشر.