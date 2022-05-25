بشرى توضح حقيقة تجدد خلافها مع محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظن مرتادو ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الخلافات بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان تجددت مرة أخرى، بعد سخرية الفنانة المصرية من عنوان أغنية رمضان الجديدة “بلالين”.

وبدأت القصة بتعليق ساخر من بشرى على عنوان أغنية محمد رمضان الجديدة “بلالين”، خلال لقاء تلفزيوني لها وقالت: “مش فاهمة عايز يقول إيه؟”، وأعاد محمد رمضان نشر تصريح بشرى على حسابه بـ”إنستغرام”، ورد عليها بالفيديو قائلاً: “أغنية بلالين أنا بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهارده”، وكتب تعليقه لبشرى قال به: “فهمتي؟”.

وردت بشرى على فيديو محمد رمضان بتعليق، كتبت به: “لا لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلاً لسه؟ هي نزلت كاملة؟ أنا شوفت إنستغرام بس، كده هتخلينى أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خف علينا شوية”، وتسببت تعليقات محمد رمضان وبشرى في إثارة التساؤلات من الجمهور حول حقيقة تجدد الخلافات بينهما، بعد صلحهما في الفترة الأخيرة.

من ناحيتها، نفت الفنانة المصرية بشرى أن تكون قد ظنت أن الفنان محمد رمضان يقصدها بكلمات أغنيته الجديدة بلالين، التي كانت قد علقت عليها.

وأكدت بشرى أن كلامها عن محمد رمضان مجرد مزاح، مشيرة إلى أنها لا تعلم لماذا يتحول إلى جد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها فنانة كوميدية، وكذلك رمضان، متسائلة لماذا يعتقد الناس أن الأخذ والرد بينهما يعتبر أمراً حقيقياً، على الرغم من كونهما يتمازحان.

وأضافت بشرى أنها أرسلت رسالة خاصة لمحمد رمضان، وقالت له إنها تمازحه وطلبت منه عدم تصديق أنها “خناقة بجد”، وأكدت أن بعض الكُتاب والملحنين ومغني الراب، قد عرضوا عليها أن يشاركوها في غناء أغنية “كورة كفر” ضد محمد رمضان، لكنها لاتزال تفكر في خوض المشروع.

وكشفت بشرى أن علاقة صداقة تجمعها بالفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن الخلاف انتهى قبل زواجها من سالم هيكل، وأضافت أن رمضان كان يريد أن يكون شاهداً على عقد قرانها على زوجها، لكنه كان موجوداً في الخارج وقتها.

وأخيراً، أكدت بشرى أنها لا تمانع في العمل مع محمد رمضان، سواء في أغنية أو فيلم أو مسلسل، حتى إنها بعد عودتها للإنتاج فكرت في إنتاج فيلم له.