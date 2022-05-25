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محسن محيى الدين والمطرب حسام حسنى يظهران فى برومو مسلسل "ريڤو"

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض المسلسل الغنائى الدرامى "ريڤو" على منصة watch it، يوم 2 يونيو المقبل، حيث كشفت المنصة عن المسلسل الذى يعد أحد إنتاجاتها الحديثة، وهو المسلسل الذى يضم فرقة كاريوكى وبعض من ضيوف الشرف.

وأطلقت المنصة البرومو الرسمي للعمل، حيث أوضح البرومو أن هناك فرقة موسيقية تحت اسم "ريفو" اشتهرت في التسعينات، ولكن مع تحولات الزمن، تشتت أعضاء الفرقة منهم من أصبح منشداً ، ومنهم من أصيب بالإحباط وخلافه، وظهر أيضاً خلال البرومو الفنان محسن محيى الدين وهو يشارك بالتعليق الصوتى في المسلسل، كما ظهر المطرب حسام حسنى وهو يتحدث مع أحد أعضاء الفرقة .

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من المقرر أن تطلق منصة watch it، عرض المسلسل يوم 2 يونيو المقبل، والمسلسل يشارك به عدد من كبير أبرزهم أمير عيد، صدقى صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، كما تشارك الفنانة الأردنية ركين سعد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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