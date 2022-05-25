شريف رمزي يحذر من منتحل شخصيته.. “بينصب على البنات”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

حذر الفنان شريف رمزي جمهوره، من أحد الأشخاص ينتحل شخصيته، خلال الفترة الماضية، بحيث كتب عبر صفحته على إنستغرام: “في شخص منتحل شخصيتي وبيتكلم باسمي بقاله كام يوم من أرقام وحسابات مختلفة خارج مصر وبيطلب من بنات وممثلات طلبات مش كويسة وبينصب عليهم”.

وتابع: “أرجو من الجميع ياخد باله أنا معنديش حسابات غير حساباتي الموثقة”.

وكشف شريف رمزي مؤخراً، عددا من كواليس حياته الشخصية خلال لقاء تليفزيوني، فضلاً عن منع زوجته ريهام أيمن من الظهور الإعلامي والتمثيل بعد ولادة أبنائهم.

وقال شريف رمزي، خلال لقائه في برنامج “سابع سما”، سبب عدم نشر صور أبنائهم على السوشيال ميديا، قائلاً إنه لا يمكنه فرض إرادته على أبنائه، فربما يكون أحدهم منطوي لا يحب الظهور، ولا يحب الشهرة وسط زملائه في المدرسة، لذا عندما يكبر ابنه سيقرر إن كان يريد الظهور أم لا.

وأشار إلى أنه مر بهذه التجربة هو وأخوه، وأنه كان يحب الظهور والتمثيل، عكس شقيقه الذي كان لا يريد الظهور.

وتابع: “محبتش خالص إنهم يبقوا مشهورين، لمجرد إن أهلهم مشاهير، دا اتفاقي أنا ومراتي ريهام أيمن، أنا متفقتش على عدم تمثيلها، هي شافت إنها تهتم بأولادها”.