هيفاء وهبي تسرق الأنظار بصور جديدة.. “أحلا شي راحة البال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حديث المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث إطلالة لها على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”.

وظهرت هيفاء وهبي في صور جديدة التقطتها بمنزلها في بيروت بإطلالة صيفية كاجوال أكثر من رائعة، حيث ارتدت “توب” بنقش جلد النمر وجينز من اللون الأزرق، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

تفاعل الجمهور مع صور هيفاء وهبي الجديدة بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش حالة من النشاط الفني، إذ تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها الجديد، وجرى التصوير في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر يناير الماضي.

وكانت هيفاء قد حصلت مؤخرًا على تكريم خاص كأيقونة للموضة في الوطن العربي وذلك في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.