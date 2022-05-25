فيديو لـ أحمد سعد في المسجد الحرام يعرضه لانتقادات لاذعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان أحمد سعد لهجوم لاذع، من قبل متابعيه وذلك عقب نشره لمقطع فيديو عبر حسابه بموقع “إنستغرام” وهو يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام.

وظهر أحمد سعد من خلال الفيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام ويدعو بالخير لنفسه، قائلا: “اللهم ابعد بيني وبين كل ذنب يحول بيني وبينك يا الله”.

إلا أن الوشم المرسوم على يده، جعله في مرمى سهام النقد من قبل متابعيه الذين رفضوا هذا الوشم بمجموعة من التعليقات منها.. “رايح تعمل عمره و أنت عامل وشم… الوشم مستغرب من نفسه كيف كذا”.

وأحيى النجم أحمد سعد مؤخراً حفلا غنائياً ناجحاً بالسعودية، ورفع من خلاله شعار ” كامل العدد”،وشهد الحفل حضوراً كبيراً من جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير طوال الحفل.

كما رزق أحمد سعد مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم “عليا”، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار”.