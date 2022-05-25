ميغان ماركل تسلم الأمير هاري كأس الفوز في بطولة البولو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاشت دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، لحظات سعيدة جدًا بعد فوز الأمير “هاري” في بطولة البولو يوم الأحد، جعلتها تهتف لزوجها في نادي Santa Barbara Polo & Racquet في كاليفورنيا- القريب من منزل مونتيسيتو الذي يتقاسمانه مع طفليهما، “آرتشي” و”ليليبت”.

فقد حصل فريق الأمير “هاري” المُلقَّب بفريق Los Padres، الذي يعني الآباء باللغة الإسبانية- على كأس ليسل نيكسون التذكاري يوم الأحد. وقدمت “ميغان” الكأس وأعطت كل عضو في الفريق قبلة على خده. وعندما وصلت إلى زوجها، كانت القبلة أكبر.

وظهرت “ميغان” مرتدية بلوزة منقطة بالأبيض والأسود وسروال قصير أبيض. وقامت بإضفاء مظهرها الأنيق بقبعة سوداء واسعة الحواف ونظارات شمسية. كما أنها ارتدت إحدى قلاداتها الأولية التي تحمل حرف A نسبةً لابنها “آرتشي”.

وانضمت إلى “ميغان” صديقتها ونجمة مسلسل Suits السابقة، “أبيجيل سبنسر”، التي ظهرت أيضاً بإطلالة متطابقة مع “ميغان” بفستان منقط باللونين الأبيض والأسود وقبعة كبيرة الحجم.

يُدير نادي الأمير “هاري” للبولو لاعب البولو العالمي “ناتشو فيغيراس”- صديق الأمير “هاري” منذ فترة طويلة والذي يلعب معه لعبة البولو كثيراً. وقد شارك “فيغيراس” بعض الصور من فريقهم في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وكتب “فيغيراس” على إنستغرام: “أشعر بسعادة غامرة لركوب الخيل إلى جانب صديقي الأمير هاري وبقية أعضاء فريق Los Padres في بطولة هاري إيست التذكارية في نادي santa Barbara Polo Club. لقد اجتمعنا معاً عدة مرات على مر السنين، والآن بعد أن أصبحنا والدين، من المميز جداً أن نكون قادرين على قضاء هذا الوقت معاً”. وأضاف: “إن اسم Los Padres مستوحى من قرب الميدان من غابة Los Padres الوطنية وأيضاً من ارتباطنا كأباء”.