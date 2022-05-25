عبد المجيد عبد الله يعود إلى جمهوره في الكويت.. بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله حفلًا فنيًا كبيرًا في الكويت خلال شهر يونيو المقبل من تنظيم شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ونشرت “روتانا” بوستر الحفل عبر صفحات الشركة الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “جيتكم هوى وتدفعني يمكم رغبتي طيب القلب. الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله راجع لكل حبايبه في الكويت بحفل يوم 16 يونيو في الكويت أرينا”.

ويمثل هذا الحفل الثاني للفنان عبد المجيد عبد الله خارج المملكة العربية السعودية بعد عودته إلى الحفلات الفنية عقب أزمته الصحية، حيث كان الحفل الأوّل في دولة الإمارات.