والدة صابر الرباعي في المستشفى.. وهو يطلب الدعاء لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم التونسي صابر الرباعي عن تعرض والدته لأزمة صحية، ونشر صورة معها من داخل المستشفى وطلب من الجمهور الدعاء لها بالسلامة وسرعة التعافي، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، بالدعاء لوالدته بالنجاة من وعكتها الصحية بأسرع وقت.

ونشر صابر الصورة عبر حسابه بموقع تويتر، حيث ظهرت والدته بملابس المستشفى والأنابيب الطبية في أنفها، لكنها بدت بحالة صحية مستقرة، وعلق قائلًا: “ألف سلامة عليك يا أمي و بعد الشر عليك”.

يذكر أن صابر الرباعي يستعد يوم 18 يونيو المقبل للقاء جمهوره من الجالية العربية في فرنسا، وذلك في حفل فني يحييه بالعاصمة باريس.

وكان صابر الرباعي قد أحيا الحفل الثاني له في مهرجان الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي نظمتها دار الأوبرا المصرية مؤخرًا.

وقدم صابر الرباعي آخر أغانيه التي لاقت رواجًا وحملت اسم “السهرة صباحي” بنظام الديو رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، والتي وزع موسيقاها ريدوان، وتم طرحها في شهر يوليو الماضي.